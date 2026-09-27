VIDEO: आगरा ने लगातार 17वीं बार जीता मंडलीय ताइक्वांडो खिताब

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श्री केदारनाथ सेकसरिया आर्य कन्या इंटर कॉलेज, बेलनगंज के प्रांगण में 70वीं माध्यमिक विद्यालयी आगरा मंडलीय बालक एवं बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित हुई। अंडर-14, 17 और 19 आयु वर्ग के मुकाबलों में आगरा ने 46 स्वर्ण, नौ रजत और एक कांस्य सहित कुल 56 पदक हासिल कर 274 अंक के साथ बालक और बालिका दोनों वर्गों में लगातार 17वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की। फिरोजाबाद 5 स्वर्ण, 22 रजत और तीन कांस्य सहित 93 अंक के साथ उपविजेता तथा मथुरा चार स्वर्ण, छह रजत और पांच कांस्य सहित 31 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में तीन जनपदों के 150 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।

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