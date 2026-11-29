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आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विजय कुमार ने ग्रेटर आगरा योजना की विभिन्न टाउनशिपों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने विभिन्न टाउनशिपों में संचालित विकास कार्यों की प्रगति का भौतिक निरीक्षण किया। स्थल निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंतागण, पी.एम.सी. कंसल्टेंट एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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