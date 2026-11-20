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आगरा में कोरी-कोली समाज सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में शुक्रवार को खेमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, कारखाना परिसर में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इसमें सर्वसमाज के 20 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। शुभारंभ ब्रजक्षेत्र मंत्री डॉ. बीना लवानिया ने किया। अध्यक्षता ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष विजय माहौर ने की। संचालन वीरेंद्र कुमार माहौर और किशनकांत ने किया। आयोजन में शंकरलाल, सूरज, ओमप्रकाश चौधरी, बाबूलाल माहौर, बच्चू सिंह माहौर, राकेश माहौर, बनवारीलाल माहौर, सोनू माहौर, अवधेश माहौर आदि उपस्थित रहे।

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