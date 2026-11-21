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आगरा में फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में डिलीवरी के लिए भेजे गए 550 जूतों के डिब्बों को खेलकर उसमें पुराने और खराब जूते भरकर विक्रेता को दे दिए गए। इसके बाद डिब्बों को फ्लिपकार्ट के आगरा हब में जमा करा दिया गया।

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ई-कॉमर्स सेलर एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष सतीश पचौरी ने डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह को प्रार्थनापत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सतीश पचौरी ने बताया कि मोहनपुरा निवासी गौरव गुप्ता की फर्म से 16 नवंबर को फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में डिलीवरी के लिए 550 जूतों के डिब्बे वाहन से ले जाए गए थे। इन्हें कंपनी के कर्मचारी रामसेवक और देवेश बाबू ने पिकअप किया। बाद में डिब्बों की जांच में नए जूतों की जगह पुराने और फटे जूते मिले।



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सूचना पर वह सौरभ अग्रवाल, सौरभ शर्मा, सौरभ शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर माल और फोटो-वीडियो देखे। वाहन और डिब्बे मौके पर मिले लेकिन दोनों कर्मचारी वहां मौजूद नहीं थे।

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