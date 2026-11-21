{"_id":"6b010e7ab581ceb71b0de6fb","slug":"married-delivery-man-found-hanging-in-agra-flat-live-in-partner-booked-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दोहरी जिंदगी का खौफनाक अंत: पत्नी और दो बेटे, फिर भी लिव इन पार्टनर के साथ रह रहा था शिवम; इस हाल में मिली लाश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन एक तरफ नगला पदी में पत्नी और दो बेटों के साथ पारिवारिक जीवन, दूसरी तरफ सिकंदरा के गणपति सिटी में किराए पर दूसरी महिला के साथ चार साल का लिव-इन रिश्ता। इस दोहरी जिंदगी के बीच एक ऑनलाइन डिलीवरी मैन शुभम राठौर का शव शुक्रवार सुबह फ्लैट के कमरे में फंदे से लटका मिला। जिस महिला का जन्मदिन चार दिन पहले धूमधाम से मनाया गया था, उसी पर परिजन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

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नगला पदी के जागेश्वर नगर निवासी शुभम राठौर के दो बेटे हैं। पिता किशोरी लाल एक साल पहले मानसिक चिकित्सालय से सेवानिवृत्त हुए। परिजन के मुताबिक, शुभम करीब पांच साल पहले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए नोएडा गए थे। वहीं उनकी मुलाकात अलीगढ़ के खैर निवासी महिला से हुई, जिसका पति फौज में है और उनका न्यायालय में वाद चल रहा है।

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नजदीकी बढ़ने के बाद शुभम पिछले चार साल से उस महिला के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे। वह एक-दो महीने में नगला पदी स्थित घर आकर पत्नी और बच्चों से भी मिलते थे। शुक्रवार सुबह महिला ने यूपी 112 पर कॉल कर शुभम के आत्महत्या करने की सूचना दी। पुलिस पहुंची तो शव कमरे में फंदे से लटका मिला।

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चार दिन पहले मनाया था जन्मदिन

महिला को शुभम के परिवार की जानकारी नहीं थी इसलिए सिकंदरा पुलिस ने न्यू आगरा पुलिस की मदद से घर का पता लगाया और परिजन को खबर दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और महिला पर ब्लैकमेल करने व हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। परिजन के अनुसार, शुभम दो भाई और एक बहन थे। चार दिन पहले ही उन्होंने लिव-इन पार्टनर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया था लेकिन इसके बाद किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार रात भी दोनों में कहासुनी हुई थी।



एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है।



