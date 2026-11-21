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गोरखपुर-उधना विशेष ट्रेन 22 नवंबर को गोरखपुर से सुबह 7:35 बजे चलकर शाम 7:15 से 7:20 बजे आगरा ईदगाह पहुंचेगी। वापसी में 05018 उधना-गोरखपुर विशेष ट्रेन 23 नवंबर को दोपहर तीन बजे उधना से चलकर 24 नवंबर को सुबह 7:31 से 7:36 बजे आगरा ईदगाह पहुंचेगी। इसके अलावा मालदा टाउन-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन 25 और 26 नवंबर को अतिरिक्त फेरों में चलेगी। यह ट्रेन टूंडला होकर गुजरेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले 139 हेल्पलाइन या एनटीईएस एप पर ट्रेनों की स्थिति जांचने की अपील की है। विज्ञापन

गोरखपुर-उधना विशेष ट्रेन 22 नवंबर को गोरखपुर से सुबह 7:35 बजे चलकर शाम 7:15 से 7:20 बजे आगरा ईदगाह पहुंचेगी। वापसी में 05018 उधना-गोरखपुर विशेष ट्रेन 23 नवंबर को दोपहर तीन बजे उधना से चलकर 24 नवंबर को सुबह 7:31 से 7:36 बजे आगरा ईदगाह पहुंचेगी। इसके अलावा मालदा टाउन-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन 25 और 26 नवंबर को अतिरिक्त फेरों में चलेगी। यह ट्रेन टूंडला होकर गुजरेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले 139 हेल्पलाइन या एनटीईएस एप पर ट्रेनों की स्थिति जांचने की अपील की है।

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इनमें आगरा होकर गुजरने वाली ट्रेनों को भी शामिल किया गया है। गोरखपुर-वलसाड विशेष ट्रेन 20 नवंबर को गोरखपुर से चलकर 21 की रात 2:15 से 2:20 बजे आगरा ईदगाह पहुंचेगी। वापसी में 05062 वलसाड-गोरखपुर विशेष ट्रेन 21 नवंबर को रात 10:10 बजे वलसाड से चलकर 22 नवंबर को दोपहर 3:40 से 3:45 बजे आगरा ईदगाह पहुंचेगी।