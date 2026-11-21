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आगरा के थाना न्यू आगरा के सुरेश नगर में जिम ट्रेनर शाहिद उर्फ गुड्डू पहलवान की हत्या संपत्ति के विवाद में की गई थी। पुलिस ने आरोपी सगे भाई अफसर उर्फ लाला, भतीजे मेहताब और अल्ताफ उर्फ आफताब को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई। वहां लोगों का गुस्सा देख वापस ले आई।

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पलहवान व जिम ट्रेनर की हत्या 17 नवंबर को घर के पास ही की गई थी। घटना का वीडियो भी सामने आया था। मामले में पहलवान के दोस्त दिलशाद ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें मृतक के सगे भाई और दो भतीजों को नामजद किया। बृहस्पतिवार को तीनों को पकड़ लिया गया। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार के मुताबिक, आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि शाहिद ने 60 लाख रुपये में जमीन बेची थी। इसमें उनका भी हिस्सा था। मगर शाहिद ने हिस्सा देने से मना कर दिया।





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इस पर विवाद चल रहा था। इसी बीच उनके मकान के पीछे के प्लाॅट पर भी शाहिद से विवाद हो गया। इस पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। घटना वाले दिन जब शाहिद स्कूटी से जा रहा था, तभी उसका बाइक से पीछाकर सुरेश नगर तिराहे पर वारदात को अंजाम दिया गया।





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आरोपियों को देखते ही भड़के लोग

पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर गई। इसकी जानकारी पर क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गए। आरोपियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने लगे। यह देखकर पुलिस उन्हें लेकर लौट आई। शाहिद पक्ष के लोगों में आरोपियों के खिलाफ काफी आक्रोश है।





घटना के बाद से घबरा रहे दिलशाद

शाहिद कुरैशी को बेटा जैद थाना न्यू आगरा लेकर आया था। बाद में शाहिद के दोस्त दिलशाद भी थाने आ गए। शाहिद की हालत गंभीर देखकर पुलिस ने जिला अस्पताल भेजा। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उधर, पुलिस ने दोस्त की तहरीर पर आपराधिक मानव वध के प्रयास की धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने पहले प्राथमिकी जल्दबाजी में दर्ज की थी।