आगरा किला: पाइप में बुरी तरह फंस गया अजगर, एक घंटे तक चला ऑपरेशन; वाइल्डलाइफ SOS ने निकाला सुरक्षित
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 21 Nov 2026 09:42 AM IST
सार
आगरा किले में पाइप के अंदर फंसे सात फीट लंबे अजगर को वन विभाग और वाइल्डलाइफ एसओएस की रैपिड रिस्पांस टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला।
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विस्तार
वन विभाग और वाइल्ड लाइफ एसओएस रैपिड रिस्पांस टीम ने आगरा किला में पाइप में फंसे अजगर को रेस्क्यू किया है। स्टाफ की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची। इसे सुरक्षित बाहर निकाला। इसकी लंबाई सात फीट है। वाइल्डलाइफ एसओएस के डायरेक्टर बैजूराव एमवी ने बताया कि घंटे भर तक रेस्क्यू अभियान चला। सांप-अजगर दिखने पर 9917109666 पर फोन कर सकते हैं। टीम मौके पर जाकर रेस्क्यू करेगी।
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