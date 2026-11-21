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वन विभाग और वाइल्ड लाइफ एसओएस रैपिड रिस्पांस टीम ने आगरा किला में पाइप में फंसे अजगर को रेस्क्यू किया है। स्टाफ की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची। इसे सुरक्षित बाहर निकाला। इसकी लंबाई सात फीट है। वाइल्डलाइफ एसओएस के डायरेक्टर बैजूराव एमवी ने बताया कि घंटे भर तक रेस्क्यू अभियान चला। सांप-अजगर दिखने पर 9917109666 पर फोन कर सकते हैं। टीम मौके पर जाकर रेस्क्यू करेगी।