{"_id":"6aa9353370bb5a6b9d0f3b73","slug":"video-shimla-bjp-staged-a-protest-against-the-state-government-at-cto-chowk-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सीटीओ चौक पर किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला: भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सीटीओ चौक पर किया प्रदर्शन

Krishan Singh

Updated Tue, 15 Sep 2026 05:38 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 05:38 PM IST







Link Copied



भाजपा ने सीटीओ चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला भाजपा के पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान. महिलाओं को 15,00 रुपये नहीं मिलने और चुनाव के समय किए गए वायदे पूरे नहीं होने पर रोष व्यक्त किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन