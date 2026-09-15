शिमला: नरेश चौहान बोले- किशाऊ बांध से हिमाचल को मिलेगी 221 मेगावाट बिजली मुफ्त, 600 करोड़ आमदनी

लंबे समय से लंबित था परियोजना का मामला: नरेश चौहान

नरेश चौहान ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना को लेकर लंबे समय से कई मुद्दे और समस्याएं लंबित थीं। अब एमओयू होने के बाद इन समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के प्रयासों से यह मामला आगे बढ़ा है और हिमाचल सरकार ने भी प्रदेश के अधिकारों एवं हितों को मजबूती से केंद्र सरकार के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बातचीत के दौरान हिमाचल के अधिकारों और प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी समझौते में हिमाचल के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।