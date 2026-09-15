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वीडियो: पहाड़ों की रानी शिमला में झमाझम बरसे बादल, रिज और मालरोड छाई धुंध

Krishan Singh

Updated Tue, 15 Sep 2026 05:51 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 05:51 PM IST







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पहाड़ों की रानी शिमला में मंगलवार दोपहर बाद झमाझम बारिश दर्ज की गई। इस दाैरान रिज, मालरोड सहित शहर के कई अन्य हिस्से घनी धुंध के आगोश में रहे। ... और पढ़ें

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