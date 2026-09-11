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शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर बैंक कर्मचारियों का धरना शुरू, 5-डे बैंकिंग और समान पीएलआई की मांग
संयुक्त बैंक कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी बैंक हड़ताल के समर्थन में शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर बैंक कर्मचारियों का धरना शुरू हो गया है। धरने में बड़ी संख्या में बैंक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए हैं। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग उठाई।
बैंक कर्मचारियों का कहना है कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने और सोमवार से शुक्रवार तक बैंकिंग कार्य करने की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
धरने में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सभी के लिए समान प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देने की मांग भी उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का लाभ सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को समान रूप से मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने सरकार से सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
12वें द्विपक्षीय समझौते के लंबित मामलों का समाधान जरूरी
बैंक कर्मचारियों ने 12वें द्विपक्षीय समझौते के लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। यूनियन का कहना है कि समझौते से जुड़े लंबित मुद्दों पर जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में धरने पर बैठे हैं।
शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर शुरू हुए इस धरने में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी रही। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा और सरकार से लंबित मामलों का समाधान करने की मांग की।
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