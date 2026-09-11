डूबने से माैत: दो साल के बेटे को सरप्राइज देने निकला था अक्षु, गिरि खड्ड ने छीन ली जिंदगी
शिमला जिले के ठियोग में गिरि खड्ड में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह अपने दो साल के बेटे को सरप्राइज देने के लिए साइकिल खरीदने छैला जा रहा था।
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हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में गिरि खड्ड में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह अपने दो साल के बेटे को सरप्राइज देने के लिए साइकिल खरीदने छैला जा रहा था। इस दुखद हादसे में उसका मासूम बेटा पिता के साये से वंचित हो गया। मृतक की पहचान सिरमौर के भड़ोली गांव निवासी 27 वर्षीय अक्षु भारद्वाज के रूप में हुई है। उसके चाचा राजेंद्र सिंह के अनुसार, अक्षु वीरवार को एक अन्य युवक के साथ बेटे के लिए साइकिल लेने छैला की ओर गया था। जब वह गिरि खड्ड के पास पहुंचा, तो उसने स्थानीय लोगों को वहां नहाते देखा।
अक्षु ने अपने कपड़े और मोबाइल फोन किनारे रखकर खड्ड में उतरने का फैसला किया। उसने साथ आए युवक से भी तैरने को कहा, लेकिन युवक ने बताया कि उसे तैरना नहीं आता। युवक किनारे पर ही बैठा रहा। अक्षु गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसने बाहर निकलने की तीन बार कोशिश की, पर सफल नहीं हो सका। साथ मौजूद युवक तैरना न जानने के कारण उसकी मदद नहीं कर पाया। स्थानीय निवासी हरि अंश ने अक्षु के शव को गिरि खड्ड से बाहर निकाला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल ठियोग पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वीरवार को अक्षु की पत्नी अपने मायके से बेटे के साथ घर लौटने वाली थी।