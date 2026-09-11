डूबने से माैत: दो साल के बेटे को सरप्राइज देने निकला था अक्षु, गिरि खड्ड ने छीन ली जिंदगी

अक्षु ने अपने कपड़े और मोबाइल फोन किनारे रखकर खड्ड में उतरने का फैसला किया। उसने साथ आए युवक से भी तैरने को कहा, लेकिन युवक ने बताया कि उसे तैरना नहीं आता। युवक किनारे पर ही बैठा रहा। अक्षु गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसने बाहर निकलने की तीन बार कोशिश की, पर सफल नहीं हो सका। साथ मौजूद युवक तैरना न जानने के कारण उसकी मदद नहीं कर पाया। स्थानीय निवासी हरि अंश ने अक्षु के शव को गिरि खड्ड से बाहर निकाला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल ठियोग पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वीरवार को अक्षु की पत्नी अपने मायके से बेटे के साथ घर लौटने वाली थी।