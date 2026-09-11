हिमाचल: 15 जिला न्यायाधीशों के तबादले, प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी की सूची
प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य न्यायिक सेवा के 15 जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए हैं।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य न्यायिक सेवा के 15 जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए हैं। सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) शिमला अजय मेहता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन (सिरमौर) लगाया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर (रामपुर बुशहर) मदन कुमार को प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट मंडी, प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट मंडी अमन सूद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा नियुक्त किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना नरेश कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना स्थानांतरित किया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I राजेश चौहान को पदोन्नत कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन), शिमला नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरकाघाट डॉ. अबिरा बासु को जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर (रामपुर बुशहर) नियुक्त किया है।
जबकि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I शिमला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II ऊना कांता वर्मा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I कुल्लू, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I मंडी अरविंद कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II सोलन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I शिमला प्रवीन गर्ग को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरकाघाट, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II शिमला यजुवेंद्र सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I मंडी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II सोलन विवेक खनाल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर (नाहन), अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I कुल्लू अमित मंडयाल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II कुल्लू में स्थानांतरित किया गया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरित अधिकारी 12 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पहले अपना पदभार हस्तांतरित नहीं करेंगे। परवीन चौहान को एलआर सह प्रधान सचिव (कानून) के पद पर तैनाती दी गई है।
ठियोग में लगेगा सर्किट कोर्ट
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) शिमला प्रत्येक माह के तीसरे हफ्ते में एक सप्ताह के लिए ठियोग में सर्किट कोर्ट का संचालन भी करेंगे।