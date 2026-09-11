हिमाचल: 15 जिला न्यायाधीशों के तबादले, प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी की सूची

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य न्यायिक सेवा के 15 जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए हैं। सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) शिमला अजय मेहता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन (सिरमौर) लगाया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर (रामपुर बुशहर) मदन कुमार को प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट मंडी, प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट मंडी अमन सूद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा नियुक्त किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना नरेश कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना स्थानांतरित किया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I राजेश चौहान को पदोन्नत कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन), शिमला नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरकाघाट डॉ. अबिरा बासु को जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर (रामपुर बुशहर) नियुक्त किया है।

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