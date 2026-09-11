हिमाचल माैसम: शिमला और धर्मशाला में झमाझम बारिश, प्रदेश में 60 सड़कें ठप, राज्य में इतने दिन बरसेंगे बादल

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार शाम करीब 6:00 बजे झमाझम बारिश दर्ज की गई। इससे माैसम में ठंडक आ गई है। वहीं जिला कांगड़ा में शुक्रवार को सुबह मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। वहीं धर्मशाला में दोपहर बाद करीब ढाई घंटे भारी बारिश हुई। सकोह में मलबा सड़क पर आ गया, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। कुल्लू में सुबह के समय हल्की बारिश हुई। रघुपुर घाटी में हुई जोरदार बारिश से खनेरनाला में बाढ़ आने से खनाग-शुश मार्ग करीब दो घंटे तक बंद रहा। ऊना में लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि, दोपहर बाद हल्के बादल छाए।

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