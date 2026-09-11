हिमाचल प्रदेश: खैर कटान की फाइल पर साइन के लिए मांगी 22 की रिश्वत, बीओ गिरफ्तार
विजिलेंस के अनुसार वन विभाग के पट्टा ब्लॉक में तैनात बीओ खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति की फाइल को आगे बढ़ाने में टालमटोल कर रहा था।
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राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (विजिलेंस) ने वन विभाग के पट्टा रेंज के ब्लॉक अफसर (बीओ) को 22 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बीओ ने खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर करने और उसे आगे बढ़ाने की एवज में ठेकेदार से रिश्वत मांगी थी। मामले में विजिलेंस ने रिश्वत की रकम पहुंचाने वाले दलाल को भी गिरफ्तार किया है। विजिलेंस के अनुसार वन विभाग के पट्टा ब्लॉक में तैनात बीओ खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति की फाइल को आगे बढ़ाने में टालमटोल कर रहा था।
ठेकेदार ने पटवारी स्तर से आवश्यक अनुमति ले ली थी, लेकिन बीओ फाइल पर साइन करने में अनाकानी कर रहा था। आरोप है कि बीओ ने दलाल नरेश के माध्यम से ठेकेदार से रिश्वत की मांग की। दोनों के बीच 22 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। ठेकेदार ने इसकी सूचना पहले ही विजिलेंस को दे दी थी। शुक्रवार को विजिलेंस की टीम ने पट्टा क्षेत्र में जाल बिछाया। तय योजना के अनुसार ठेकेदार ने दलाल के माध्यम से रिश्वत की रकम बीओ तक पहुंचाई। इसी दौरान सिविल वर्दी में मौजूद विजिलेंस टीम ने दोनों को पकड़ लिया और रकम को मौके से कब्जे में ले लिया। डीएसपी विजिलेंस अनिल कुमार ने बताया कि दोनों को रिश्वत लेते मौके पर पकड़ा गया है। आरोपियों को शनिवार को सोलन स्थित अदालत में पेश किया जाएगा।