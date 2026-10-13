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वीडियो: सीएम सुखविंद्र सुक्खू स्पीति के रंगरीक को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात, जानें क्या बोले स्थानीय लोग
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बुधवार को हिमाचल लौटने के बाद स्पीति के रंगरीक जाएंगे। यहां वह सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके दौरे के दौरान क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और जनसभा सहित कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री रोंगटोंग में दो मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र और एक मेगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। चिदांग तंगती से खार तेलिंग और तंजिट से हिक्किम सड़क का उद्घाटन भी करेंगे। वह काजा के आइस हॉकी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम को वह कीह स्थित वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6:05 बजे रंगरीक के मंजूश्री में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रंगरीक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से संवाद करेंगे।
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