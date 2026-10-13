फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   CM sukhvinder Sukhu attends Rahul's high tea; to gift development projects to Spiti on Wednesday.

शिमला: राहुल की चाय पर बैठक में शामिल हुए सीएम सुक्खू, बुधवार को स्पीति को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात

Tue, 13 Oct 2026 10:06 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 13 Oct 2026 10:06 PM IST
सार

 मुख्यमंत्री को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से आयोजित हाई टी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री का बुधवार रात स्पीति के रंगरीक में रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद 15 अक्तूबर को सुबह शिमला लौटेंगे।

विज्ञापन
CM sukhvinder Sukhu attends Rahul's high tea; to gift development projects to Spiti on Wednesday.
राहुल गांधी की चाय पर बैठक में शामिल हुए सीएम सुक्खू। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू मंगलवार सुबह करीब सवा नौ बजे नई दिल्ली से शिमला पहुंचे, लेकिन कुछ घंटे रुकने के बाद उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। वह दोपहर करीब एक बजे अनाडेल मैदान से हेलिकॉप्टर में नई दिल्ली रवाना हुए। मुख्यमंत्री को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से आयोजित हाई टी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री का बुधवार रात स्पीति के रंगरीक में रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद 15 अक्तूबर को सुबह शिमला लौटेंगे। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं, सांसदों और अन्य प्रतिनिधियों को चाय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। यह बैठक वोट चोरी और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई। इसमें विपक्ष की एकजुटता और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें सीएम ने भी अपनी बात रखी।

विज्ञापन


स्पीति के रंगरीक जाएंगे सीएम
मुख्यमंत्री बुधवार को हिमाचल लौटने के बाद स्पीति के रंगरीक जाएंगे। यहां वह सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके दौरे के दौरान क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और जनसभा सहित कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री रोंगटोंग में दो मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र और एक मेगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। चिदांग तंगती से खार तेलिंग और तंजिट से हिक्किम सड़क का उद्घाटन भी करेंगे। वह काजा के आइस हॉकी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम को वह कीह स्थित वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6:05 बजे रंगरीक के मंजूश्री में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रंगरीक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से संवाद करेंगे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed