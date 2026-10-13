शिमला: राहुल की चाय पर बैठक में शामिल हुए सीएम सुक्खू, बुधवार को स्पीति को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू मंगलवार सुबह करीब सवा नौ बजे नई दिल्ली से शिमला पहुंचे, लेकिन कुछ घंटे रुकने के बाद उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। वह दोपहर करीब एक बजे अनाडेल मैदान से हेलिकॉप्टर में नई दिल्ली रवाना हुए। मुख्यमंत्री को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से आयोजित हाई टी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री का बुधवार रात स्पीति के रंगरीक में रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद 15 अक्तूबर को सुबह शिमला लौटेंगे। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं, सांसदों और अन्य प्रतिनिधियों को चाय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। यह बैठक वोट चोरी और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई। इसमें विपक्ष की एकजुटता और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें सीएम ने भी अपनी बात रखी।

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