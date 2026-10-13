शिमला: विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर अनुराग ठाकुर सख्त, भ्रामक पोस्ट डालने वालों को चेताया

ऐसे लोगों को पार्टी लाइन का अनुसरण करते हुए अनुशासन में रहना चाहिए। अनुराग ने कहा कि सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल पर उनके विधानसभा चुनाव लड़ने और प्रदेश का नेतृत्व करने को लेकर पोस्ट डाली जा रही हैं। एआई के माध्यम से क्रिएटिव बनाकर अलग-अलग सीटों से उनकी दावेदारी दिखाना भी दुखद है। उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उनके बारे में भ्रामक खबरें पोस्ट करने या फैलाने से बचने की अपील की। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने लगातार पांच बार उन्हें लोकसभा में अपनी आवाज बनाकर भेजा है। वह अपने दायित्वों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करने में विश्वास रखते हैं। अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।