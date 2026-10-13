शिक्षा विभाग के आदेश: हिमाचल में 38 स्कूल प्रधानाचार्यों के तबादले, तीन महीने बाद मिली तैनाती

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 38 स्कूल प्रधानाचार्यों के तबादला आदेश जारी कर उन्हें विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी है। करीब तीन महीने से नियमित नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन प्रधानाचार्यों को मंगलवार को नए कार्यस्थल आवंटित किए गए। शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

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प्रदेश में सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने की प्रक्रिया के तहत प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां की गई थीं। इसके बाद इन अधिकारियों को उपनिदेशक कार्यालयों में तैनात कर दिया गया था। तब से ये प्रधानाचार्य नियमित तैनाती के इंतजार में कार्यालयों में सेवाएं दे रहे थे। अब सरकार ने इन्हें स्कूलों में रिक्त पदों पर तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। इससे संबंधित प्रधानाचार्य अपने नए कार्यस्थलों पर जिम्मेदारी संभाल सकेंगे। विज्ञापन

यहां क्लिक कर देखें पूरी सूची प्रदेश में सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने की प्रक्रिया के तहत प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां की गई थीं। इसके बाद इन अधिकारियों को उपनिदेशक कार्यालयों में तैनात कर दिया गया था। तब से ये प्रधानाचार्य नियमित तैनाती के इंतजार में कार्यालयों में सेवाएं दे रहे थे। अब सरकार ने इन्हें स्कूलों में रिक्त पदों पर तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। इससे संबंधित प्रधानाचार्य अपने नए कार्यस्थलों पर जिम्मेदारी संभाल सकेंगे।

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