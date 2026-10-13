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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   38 school principals transferred in Himachal; posted after three months.

शिक्षा विभाग के आदेश: हिमाचल में 38 स्कूल प्रधानाचार्यों के तबादले, तीन महीने बाद मिली तैनाती

Tue, 13 Oct 2026 09:08 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 13 Oct 2026 09:08 PM IST
सार

सरकार ने 38 स्कूल प्रधानाचार्यों के तबादला आदेश जारी कर उन्हें विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी है। करीब तीन महीने से नियमित नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन प्रधानाचार्यों को मंगलवार को नए कार्यस्थल आवंटित किए गए।

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38 school principals transferred in Himachal; posted after three months.
शिक्षा सचिव राकेश कंवर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने 38 स्कूल प्रधानाचार्यों के तबादला आदेश जारी कर उन्हें विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी है। करीब तीन महीने से नियमित नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन प्रधानाचार्यों को मंगलवार को नए कार्यस्थल आवंटित किए गए। शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

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प्रदेश में सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने की प्रक्रिया के तहत प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां की गई थीं। इसके बाद इन अधिकारियों को उपनिदेशक कार्यालयों में तैनात कर दिया गया था। तब से ये प्रधानाचार्य नियमित तैनाती के इंतजार में कार्यालयों में सेवाएं दे रहे थे। अब सरकार ने इन्हें स्कूलों में रिक्त पदों पर तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। इससे संबंधित प्रधानाचार्य अपने नए कार्यस्थलों पर जिम्मेदारी संभाल सकेंगे।
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