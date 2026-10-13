शिमला: एचआरटीसी के पेंशनर 3 नवंबर से करेंगे मुख्यालय का घेराव, बैठक कर बनाई संघर्ष की रणनीति

एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने 3 नवंबर से निगम मुख्यालय के अनिश्चितकालीन घेराव का एलान किया है। मंगलवार को पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने तारादेवी में बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। इसके बाद पदाधिकारियों ने निगम मुख्यालय में प्रबंध निदेशक को नोटिस सौंपकर लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान और समस्याओं के समाधान की मांग की। एचआरटीसी के पेंशनरों में मांगों का समाधान नहीं होने से नाराजगी है। उनका कहना है कि बार-बार पत्राचार करने और बैठकें आयोजित करने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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