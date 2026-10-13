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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HRTC pensioners to lay siege to headquarters from November 3; strategy for the agitation formulated during a

शिमला: एचआरटीसी के पेंशनर 3 नवंबर से करेंगे मुख्यालय का घेराव, बैठक कर बनाई संघर्ष की रणनीति

Tue, 13 Oct 2026 08:55 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 13 Oct 2026 08:55 PM IST
सार

एचआरटीसी के पेंशनरों में मांगों का समाधान नहीं होने से नाराजगी है। उनका कहना है कि बार-बार पत्राचार करने और बैठकें आयोजित करने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 

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HRTC pensioners to lay siege to headquarters from November 3; strategy for the agitation formulated during a
एचआरटीसी पेंशनरों ने प्रबंध निदेशक को साैंपा नोटिस। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने 3 नवंबर से निगम मुख्यालय के अनिश्चितकालीन घेराव का एलान किया है। मंगलवार को पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने तारादेवी में बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। इसके बाद पदाधिकारियों ने निगम मुख्यालय में प्रबंध निदेशक को नोटिस सौंपकर लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान और समस्याओं के समाधान की मांग की। एचआरटीसी के पेंशनरों में मांगों का समाधान नहीं होने से नाराजगी है। उनका कहना है कि बार-बार पत्राचार करने और बैठकें आयोजित करने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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प्रबंध निदेशक को सौंपे मांग पत्र में मांग की कि लंबित वित्तीय देनदारियों और पेंशनरों से जुड़ी अन्य समस्याओं का हल किया जाए। यदि समय रहते मांगों का समाधान नहीं किया गया तो घेराव किया जाएगा। इस मौके पर शिमला इकाई के अध्यक्ष तरसेम चौधरी, संयुक्त संघर्ष समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर, शिमला इकाई के उपाध्यक्ष रोशन लाल चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र गौतम, शिमला इकाई के प्रधान मनोज गौतम, उपप्रधान हीरानंद शर्मा, सचिव चूड़ामणि वर्मा और प्रेस सचिव देवेंद्र चौहान शामिल रहे।
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