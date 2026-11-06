{"_id":"6aedcb4d8ba379635203f04c","slug":"video-dabwali-kuldeep-singh-murder-axe-attack-old-rivalry-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"डबवाली पेशी पर जा रहे युवक को दौड़ा-दौड़कर कुल्हाड़ी से काटा, मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जाब के बठिंडा स्थित डबवाली की अदालत में तारीख पर जा रहे एक युवक की रंजिश के चलते दोड़ा-दौड़ा कर कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर देने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक कुलदीप सिंह (35) कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

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