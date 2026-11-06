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डबवाली पेशी पर जा रहे युवक को दौड़ा-दौड़कर कुल्हाड़ी से काटा, मौत

Fri, 06 Nov 2026 06:12 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Fri, 06 Nov 2026 06:12 PM IST
dabwali kuldeep singh murder axe attack old rivalry
जाब के बठिंडा स्थित डबवाली की अदालत में तारीख पर जा रहे एक युवक की रंजिश के चलते दोड़ा-दौड़ा कर कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर देने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक कुलदीप सिंह (35) कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।
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