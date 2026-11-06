युवक को दौड़ा-दौड़कर कुल्हाड़ी से काट डाला: पंजाब में बड़ी वारदात, तारीख पर कोर्ट जा रहा था; देखें वीडियो

दो साल से कुलदीप की हत्या करने की थी योजना

हरियाणा के डबवाली से संबंधित गांव मसीता के सूत्र बतातें है कि दो साल पहले जब कुलदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे गुट के लोगों की हत्या कर दी थी तो उसी समय से दूसरा गुट कुलदीप की हत्या करके बदला लेने की फिराक में था। लेकिन कुलदीप लंबे समय तक जेल में रहा और जब जेल से बाहर आया तो वो गांव छोडकर अपने ननिहाल एवं अन्य जगहों पर रहने लगा था, जिस कारण वो बच रहा था। लेकिन आज आरोपियों ने रेकी करके उसकी हत्या कर दी।