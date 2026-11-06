Chd-Pb Big News: कर्मभूमि एक्सप्रेस में आग, झोटा के पिता ने अन्न-जल त्यागा; विदेशी माॅडल से आईफोन छीना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 06 Nov 2026 04:16 PM IST
सार
पंजाब के पटियाला में आज कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग लग गई। वहीं मानसा में मारे गए एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा का आज पीजीआई में पोस्टमार्टम हो रहा है।अमृतसर में लंदन की माॅडल से आईफोन लूट लिया गया। पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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विस्तार
मानसा के एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की माैत के बाद से उठा आक्रोश नहीं थम रहा है। परिवार के राजी होने के बाद गुरुवार आधी रात शव पीजीआई लाया गया जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं पिता ने एक नई मांग को लेकर खाना-पीना छोड़ दिया है। अमृतसर में डाक विभाग के कर्मचारी का शव बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। पढ़ें चंडीगढ़-पंजाब की बड़ी खबरें
कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग
अमृतसर की ओर आ रही कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार जनरल कोचों में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन के डिब्बों से धुएं का गुबार और आग की लपटें उठती देख यात्रियों में चीख-पुकार शुरू हो गई। पढ़ें पूरी खबर
पट्टी अस्पताल में वेतन और बिलों के नाम पर एक करोड़ का गबन
सिविल अस्पताल पट्टी में तैनात आउटसोर्स क्लर्क गुरिंदरपाल सिंह निवासी गार्डन कालोनी पट्टी ने सरकारी खजाने को करीब एक करोड़ का चूना लगा दिया। अस्पताल के स्टाफ को वेतन व बिल जारी करने के नाम पर 2022 से 2026 तक गलत एंट्री डालता रहा। पढ़ें पूरी खबर
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कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग
अमृतसर की ओर आ रही कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार जनरल कोचों में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन के डिब्बों से धुएं का गुबार और आग की लपटें उठती देख यात्रियों में चीख-पुकार शुरू हो गई। पढ़ें पूरी खबर
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पट्टी अस्पताल में वेतन और बिलों के नाम पर एक करोड़ का गबन
सिविल अस्पताल पट्टी में तैनात आउटसोर्स क्लर्क गुरिंदरपाल सिंह निवासी गार्डन कालोनी पट्टी ने सरकारी खजाने को करीब एक करोड़ का चूना लगा दिया। अस्पताल के स्टाफ को वेतन व बिल जारी करने के नाम पर 2022 से 2026 तक गलत एंट्री डालता रहा। पढ़ें पूरी खबर
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परविंदर झोटा का चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम
मानसा के नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा का आज चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में पोस्टमार्टम होगा। गुरुवार आधी रात करीब 12 बजे उनके शव को एंबुलेंस के जरिए चंडीगढ़ रवाना किया गया। ‘सतनाम वाहेगुरु’ का जाप करते हुए उनके शव को अस्पताल की मोर्चरी से बाहर निकाला गया। पढ़ें पूरी खबर
अमृतसर में विदेशी माॅडल से लूट
अमृतसर में वाघा बॉर्डर घूमकर लौट रही लंदन की मॉडल लाली का आईफोन 17 प्रो मैक्स छीनकर बाइक सवार फरार हो गया। मोबाइल की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है। शाम करीब सात बजे रामतलाई चौक के पास हुई इस वारदात के बाद मॉडल को अमृतसर के लोगों का ऐसा साथ मिला कि वह मुश्किल घड़ी में भी यहां के लोगों की मेहमाननवाजी की कायल हो गई। पढ़ें पूरी खबर
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अमृतसर में नहर किनारे मिला डाक कर्मी का शव
अमृतसर के जंडियाला मार्ग पर नहर किनारे 57 वर्षीय तरसेम सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक डाक विभाग में कर्मचारी होने के साथ किराना दुकान भी चलाते थे। पढ़ें पूरी खबर
अमृतसर के जंडियाला मार्ग पर नहर किनारे 57 वर्षीय तरसेम सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक डाक विभाग में कर्मचारी होने के साथ किराना दुकान भी चलाते थे। पढ़ें पूरी खबर
ममदोट में कारोबारी के घर दूसरी बार फायरिंग
फिरोजपुर के ब्लॉक ममदोट में रंगदारी की मांग को लेकर अज्ञात हमलावरों ने कारोबारी मनीष चोपड़ा के घर को दूसरी बार निशाना बनाते हुए गोलियां चलाईं। बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने कारोबारी के घर के मुख्य गेट पर कई गोलियां दागीं और वारदात को अंजाम देने के बाद कुछ ही मिनटों में फरार हो गए। पढ़ें पूरी खबर
फरीदकोट में सीआईडी कर्मचारी से 1.90 लाख की ठगी
साइबर ठगों ने अब मोबाइल फोन को हैक कर ऑनलाइन ठगी करने का नया तरीका अपनाया है। ऐसा ही एक मामला फरीदकोट में सामने आया है, जहां पंजाब पुलिस के सीआईडी विंग में तैनात एक कर्मचारी के बैंक खाते से 1.90 लाख रुपये निकाल लिए गए। पढ़ें पूरी खबर
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