Chd-Pb Big News: कर्मभूमि एक्सप्रेस में आग, झोटा के पिता ने अन्न-जल त्यागा; विदेशी माॅडल से आईफोन छीना

मानसा के नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा का आज चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में पोस्टमार्टम होगा। गुरुवार आधी रात करीब 12 बजे उनके शव को एंबुलेंस के जरिए चंडीगढ़ रवाना किया गया। ‘सतनाम वाहेगुरु’ का जाप करते हुए उनके शव को अस्पताल की मोर्चरी से बाहर निकाला गया।अमृतसर में वाघा बॉर्डर घूमकर लौट रही लंदन की मॉडल लाली का आईफोन 17 प्रो मैक्स छीनकर बाइक सवार फरार हो गया। मोबाइल की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है। शाम करीब सात बजे रामतलाई चौक के पास हुई इस वारदात के बाद मॉडल को अमृतसर के लोगों का ऐसा साथ मिला कि वह मुश्किल घड़ी में भी यहां के लोगों की मेहमाननवाजी की कायल हो गई।