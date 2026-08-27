बढ़ती कीमतों के विरोध में जालंधर कांग्रेस ने लगाया प्याज का लंगर

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आसमान छूते प्याज के दामों के विरोध में जालंधर कांग्रेस ने प्याज का लंगर लगाया। जालंधर कांग्रेस के शहरी प्रधान राजिंदर बेरी और पार्षद डॉक्टर जसलीन सेठी ने कहा कि केंद्र सरकार हर फ्रंट पर फेल साबित हो रही है। पहले चीनी और अब प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। आम लोगों की थाली से प्याज गायब होता जा रहा है। सरकार महंगाई कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। जो लोग कांग्रेस के शासन काल में महंगाई की बातें करते थे अब वह जवाब तक नहीं दे रहे हैं।

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