जालंधर में सीएम के कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंचे सरकारी विभागों के कर्मचारी, नहीं हो पाई बैठक

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जालंधर में सरकारी विभागों के कर्मचारियों की हड़ताल के बीच पीएपी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद बैठक होनी थी। मुख्यमंत्री ने हड़ताल और बातचीत दोनों एक साथ नहीं होने की बयान की पोस्ट डाली थी जिसके बाद कार्यक्रम स्थल के बाहर सैकड़ों कर्मचारी वहां पहुंच गए। इस पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल हड़ताली कर्मचारियों और पेंशनरों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक नहीं हो पाई है।

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