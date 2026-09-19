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जालंधर: महिला को बंधक बनाकर घर में लूट, 22 तोला सोना और कैश लेकर फरार हुए बदमाश; घटना सीसीटीवी में कैद

Sat, 19 Sep 2026 01:46 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब) Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 19 Sep 2026 01:46 PM IST
सार

जालंधर में बदमाशोें ने एक महिला के साथ लूट की है। बदमाश देर रात घर में घुसे और महिला को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। 

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Woman held hostage and robbed in Jalandhar
सीसीटीवी में दिखे आरोपी - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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जालंधर-पठानकोट रोड स्थित गांव राऊवाली में देर रात आधा दर्जन से अधिक बदमाशों द्वारा एक घर में घुसकर महिला को बंधक बनाने और लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। महिला के अनुसार, बदमाश अलमारी के ताले तोड़कर करीब 22 तोले सोने के गहने और 5 लाख रुपये कैश ले गए।

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सीसीटीवी में कैद हुई घटना 
घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। फुटेज में कुछ लोग हाथों में लाठियां लेकर दीवार फांदकर घर में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। घर में घुसने के बाद बदमाशों ने कथित तौर पर महिला को बंधक बनाया और अलमारी समेत घर के अन्य हिस्सों की तलाशी ली। इस दौरान बदमाशों ने पूरे घर का सामान बिखरा दिया।
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पुलिस कर रही जांच 
वारदात से करीब एक घंटे पहले बदमाशों ने पास की एक अन्य कोठी में घुसने का प्रयास किया था। वहां शोर मचने पर वे फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर पास के दूसरे मकान को निशाना बनाया। सूचना मिलने पर थाना मकसूदां पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के बयान दर्ज किए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है। लूट में कितनी नकदी और सोना गया, इसकी अंतिम पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

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