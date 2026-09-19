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जम्मू के ध्यानार्थ : पठानकोट में नशा मुक्त पंजाब यात्रा के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे

Sat, 19 Sep 2026 12:32 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 19 Sep 2026 12:32 AM IST
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AAP workers waved black flags in Pathankot in protest against the 'Drug-Free Punjab Yatra'
संवाद न्यूज एजेंसी
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पठानकोट। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा का विरोध किया। यह प्रदर्शन पंगोली चौक के नजदीक हुआ। आप कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए।

प्रदर्शन के दौरान भाजपा और आप कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। इससे मौके पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाया। पुलिस ने स्थिति को शांत करवाया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की गतिविधियों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं। पुलिस की मौजूदगी से स्थिति सामान्य हुई और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।
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