मोगा सिविल अस्पताल के ओटी से सिरिंज चोरी कर भागा युवक, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा

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मोगा सिविल अस्पताल में इलाज के बहाने पहुंचे एक युवक ने ऑपरेशन थिएटर (ओटी) से 10 से 12 सिरिंज उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया। अस्पताल स्टाफ ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। डॉ. बजरंग के अनुसार, दो युवक इलाज के लिए अस्पताल आए थे। एक का इलाज चल रहा था, तभी दूसरे युवक ने ओटी से सिरिंज उठाकर भागने की कोशिश की। पुलिस कर्मचारी सुखदीप सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मोगा में कई मेडिकल स्टोरों पर सिरिंज नहीं मिलने के कारण इंजेक्शन से नशा करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इसी बीच अस्पताल से सिरिंज चोरी करने का यह मामला सामने आया है।

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