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दो साल मलेशिया में फंसी रही फरीदकोट की युवती, सांसद के प्रयासों से लौटी भारत

Fri, 23 Oct 2026 05:56 PM IST
पवन कुमार
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Fri, 23 Oct 2026 05:56 PM IST
Young woman from Faridkot remained stranded in Malaysia for two years; returns to India following efforts by MP
फरीदकोट की 22 वर्षीय सिमरजीत कौर करीब दो साल तक मलेशिया में फंसी रहने के बाद शुक्रवार को भारत लौट आई। सांसद सरबजीत सिंह खालसा के प्रयासों और भारतीय उच्चायोग के हस्तक्षेप से उसकी वतन वापसी संभव हो सकी। परिवार के मुताबिक, सिमरजीत रोजगार के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च कर मलेशिया गई थी। युवती का आरोप है कि वहां उससे जबरन काम करवाया जाता था और परिवार से संपर्क करने पर भी रोक लगाई गई थी। वह अपनी डेढ़ साल की बेटी को मां के पास छोड़कर विदेश गई थी। बेटी से संपर्क टूटने के बाद उसकी मां ने सांसद की टीम से मदद मांगी। इसके बाद सांसद ने मलेशिया स्थित भारतीय उच्चायोग को ईमेल भेजकर हस्तक्षेप की मांग की। भारत लौटने पर सिमरजीत ने सांसद और उनकी टीम का आभार जताया।
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