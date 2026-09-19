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Kisan Mazdoor Morcha leader Pandher raised questions with the Punjab government regarding paddy procurement and market arrivals.
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अमृतसर: किसान मजदूर मोर्चा नेता पंधेर ने पंजाब सरकार पर धान खरीद व मंडी आवक को लेकर उठाए सवाल
किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने अमृतसर में किसानों के साथ बैठक कर धान की खरीद और मंडियों में फसल की आवक को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। पंधेर ने कहा कि धान की आवक शुरू हो गई है, लेकिन सरकार की ओर से खरीद और उठान को लेकर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा।
पंधेर ने कहा कि किसानों को पहले ही आश्वासन दिया गया था कि मंडियों में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को खरीद में परेशानी नहीं होगी। उन्होंने सरकार से मंडियों में खरीद, उठान और भंडारण की व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित करने की मांग की। पंजाब में धान खरीद सीजन शुरू होने से पहले भंडारण क्षमता को लेकर भी चिंता सामने आई है।
उन्होंने कहा कि किसान मजदूर मोर्चा किसानों की मांगों को लेकर लगातार सरकार के समक्ष आवाज उठा रहा है। हाल में अमृतसर में आंदोलन के दौरान पंधेर समेत किसान नेताओं ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। सरकार और किसान नेताओं के बीच 24 सितंबर को चंडीगढ़ में कृषि मंत्री के साथ बैठक तय हुई है, जिसमें किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा होगी।
पंधेर ने कहा कि किसानों को मंडियों में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सरकार को खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए।
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