मामूली कहासुनी में हुई मारपीट: बुजुर्ग महिला के सिर पर लगी ईंट, हुई मौत

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पुलिस को दिए बयान में सुखदेव सिंह निवासी पंडोरी ने बताया कि करीब रात 11 बजे वह अपने घर पहुंचा तो उसकी अपने पड़ोसी कुन्नण सिंह के साथ मामूली कहासुनी हो गई। बाद में विवाद बढ़ गया। कुन्नण सिंह अपने साथ अर्जुनदीप सिंह, मनजीत कौर और अकाशदीप सिंह को लेकर घर की छत पर चढ़ गया और वहां से उनके घर की तरफ ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।इसी दौरान एक ईंट घर के अंदर पड़ी चारपाई पर बैठी उसकी मां वीर कौर के माथे पर लगी। वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गईं। वह तुरंत अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मगर जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना चाटीविंड के प्रभारी हरचंद सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार है, गिरफ्तार करने के लिए रेड की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।