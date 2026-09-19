फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Elderly woman dies following assault in Amritsar

मामूली कहासुनी में हुई मारपीट: बुजुर्ग महिला के सिर पर लगी ईंट, हुई मौत

Sat, 19 Sep 2026 11:22 AM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 19 Sep 2026 11:22 AM IST
सार

मामूली कहासुनी में हुई मारपीट में बुजुर्ग महिला के सिर पर ईंट लग गई। डॉक्टरों ने महिला को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। 

विज्ञापन
Elderly woman dies following assault in Amritsar
बुजुर्ग महिला की मौत - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान एक पक्ष की ओर से जमकर ईंट- पत्थर बरसाए गए। एक ईंट बुजुर्ग महिला के सिर पर लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक का नाम वीर कौर है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लेकर चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन


पुलिस को दिए बयान में सुखदेव सिंह निवासी पंडोरी ने बताया कि करीब रात 11 बजे वह अपने घर पहुंचा तो उसकी अपने पड़ोसी  कुन्नण सिंह के साथ मामूली कहासुनी हो गई। बाद में विवाद बढ़ गया।  कुन्नण सिंह अपने साथ अर्जुनदीप सिंह, मनजीत कौर और अकाशदीप सिंह को लेकर घर की छत पर चढ़ गया और वहां से उनके घर की तरफ ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।
विज्ञापन


इसी दौरान एक ईंट घर के अंदर पड़ी चारपाई पर बैठी उसकी मां वीर कौर के माथे पर लगी। वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गईं। वह तुरंत अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मगर  जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना चाटीविंड के प्रभारी हरचंद सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार है, गिरफ्तार करने के लिए रेड की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed