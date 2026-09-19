ब्रिटेन में सिख बस चालक पर हमला: आरोपी ने कब्जे में लिया वाहन, गलत दिशा में दौड़ाकर कई वाहनों को मारी टक्कर

इस दौरान उसने सड़क पर गलत दिशा में बस चलाते हुए कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के दौरान आरोपी ने सिख चालक के साथ मारपीट की और उसकी दाढ़ी भी खींची। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर हमले और बस को कब्जे में लेकर चलाने की घटना दिखाई दे रही है। चालक को बस से बाहर निकालने के बाद आरोपी ने पार्क वे से हाई स्ट्रीट की ओर बस दौड़ाई।

20 साल के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

इस दौरान उसने यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए सड़क पर गलत दिशा में वाहन चलाया और रास्ते में आने वाली कई गाड़ियों को टक्कर मार दी।

घटना की सूचना मिलते ही वेस्ट मर्सिया पुलिस मौके पर पहुंची और बस को रुकवाकर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय युवक को लूट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के संदेह में हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।



ड्राइवर को आई हैं मामूली चोटें

पुलिस ने बताया कि बस चालक को मामूली चोटें आई हैं जिनका उपचार किया गया। घटना में किसी अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद ब्रिटेन में सिख समुदाय के लोगों में रोष है। समुदाय के लोगों और प्रमुख नेताओं ने सिख चालक के साथ हुई मारपीट की निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला नस्लीय नफरत से प्रेरित था या नहीं। चालक के खिलाफ कोई नस्लीय टिप्पणी किए जाने की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।



वेस्ट मर्सिया पुलिस के अधिकारी डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ताइग लानी ने कहा कि वे समझते हैं कि घटना के समय इलाके में मौजूद लोगों के लिए यह चिंताजनक स्थिति रही होगी। उन्होंने सिख समुदाय को आश्वस्त किया कि पुलिस ने तेजी कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। मामले की जांच जारी है।