Amritsar News: अजमीत मर्डर केस का शूटर पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीश्री खडूर साहिब। दिसंबर 2022 के सरहाली आरपीजी हमले के साजिशकर्ता अजमीत सिंह की हत्या के वांछित हमलावर साजनप्रीत सिंह को शनिवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वह गांव कोट मोहम्मद खा का निवासी है और गिरफ्तारी के दौरान घायल हो गया।पुलिस ने उसके पास से एक मोटरसाइकिल, 30 बोर की पिस्तौल, एक मैगजीन और 7 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आई रिपु तपन सिंह संधू, पुलिस उपाधीक्षक रविशेर सिंह और शिवदर्शन सिंह ने यह जानकारी दी। उन्हें सूचना मिली थी कि साजनप्रीत सिंह हथियारों के साथ इलाके में घूम रहा है। सरहाली थाने के मुख्य उप निरीक्षक बलबीर सिंह बेली और सीआईए स्टाफ के इंचार्ज निरीक्षक रूपिंदरपाल सिंह की संयुक्त टीम ने नाैशहरा पुल के पास नाकाबंदी की। जब साजनप्रीत सिंह को रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हवा में फायरिंग की। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल हालत में गिरफ्तार कर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।अजमीत सिंह की हत्यारिपु तपन सिंह संधू ने बताया कि नवंबर 2022 में सरहाली थाने पर आरपीजी हमला हुआ था। इस हमले की साजिश सेंट्रल जेल गोइंदवाल साहिब में बंद अजमीत सिंह ने रची थी। आतंकी लखबीर सिंह, सतबीर सिंह सत्ता नौशेरा और जैसल चंबल के समूह से जुड़ा अजमीत सिंह 18 अगस्त को जेल से रिहा हुआ था। 11 सितंबर को दो हमलावरों ने बाइक पर अजमीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच में साजनप्रीत सिंह पन्नू अजमीत सिंह के हत्यारों में शामिल पाया गया। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश में दबिश दे रही है।