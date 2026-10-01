दमोह न्यूज: रेलवे स्टेशन से बोतराई रोड तक गांजे की खेप, पथरिया पुलिस ने दबोचे दो आरोपी

जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पथरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 1 लाख 22 हजार 650 रुपये बताई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।थाना प्रभारी महेंद्र कुमार जगेत के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति पथरिया रेलवे स्टेशन से बोतराई रोड की ओर जा रहे हैं और उनके पास अवैध गांजा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस ने बोतराई फाटक के समीप दोनों संदिग्धों को पकड़कर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से गांजा बरामद हुआ। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भगत सिंह रजक पुत्र सरमन सिंह रजक, निवासी ग्राम कुसली, थाना बेलखेड़ा, जिला जबलपुर और नाजिम पुत्र फारूक खान, निवासी नाहल मसूली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान भगत सिंह रजक के कब्जे से 4 किलो 150 ग्राम और नाजिम के पास से 7 किलो गांजा बरामद किया गया। दोनों के कब्जे से मिले गांजे का कुल वजन 11 किलो 150 ग्राम निकला।पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि गांजा वे कहां से लेकर आए थे और पथरिया में इसकी सप्लाई किस व्यक्ति को की जानी थी। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपियों से गांजे की तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस गांजे के स्रोत और संभावित खरीदारों के बारे में पूछताछ कर रही है।थाना प्रभारी महेंद्र कुमार जगेत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पथरिया प्रिया सिंधी के मार्गदर्शन में थाना पथरिया की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।कार्रवाई में थाना प्रभारी महेंद्र कुमार जगेत, सब इंस्पेक्टर अलजार सिंह, प्रधान आरक्षक 252 बाबू सिंह मरावी, आरक्षक 09 नवीन बैन, आरक्षक 94 कपिल, आरक्षक 297 नंदकिशोर और आरक्षक 173 राहुल की अहम भूमिका रही। पुलिस ने जब्त गांजे को कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले की विवेचना जारी है।