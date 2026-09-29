एमपी: दमोह-कटनी के बीच बनेगा 105 किमी लंबा फोरलेन, 4,470 करोड़ की परियोजना को कैबिनेट मंजूरी

दमोह और कटनी के बीच सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में दमोह-कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। परियोजना पर करीब 4,470 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना के पूरा होने के बाद दमोह और कटनी के बीच आवागमन बेहतर होने के साथ सड़क नेटवर्क की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। इससे यात्रियों के साथ बस और माल परिवहन को भी सुविधा मिल सकती है।
सांसद ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
परियोजना को मंजूरी मिलने पर दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दमोह को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दमोह-कटनी फोरलेन की स्वीकृति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सांसद ने कहा कि बेहतर दमोह, कनेक्टिंग दमोह के संकल्प के साथ क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के प्रयास जारी हैं।
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दमोह-सागर फोरलेन को पहले ही मिल चुकी मंजूरी
राहुल सिंह लोधी ने बताया कि इससे पहले खजुराहो में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में दमोह-सागर के बीच 75 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग को मंजूरी मिल चुकी है। उनके अनुसार, इस परियोजना का टेंडर ओपन हो चुका है और आगामी दो से तीन माह में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। दमोह-सागर फोरलेन और दमोह-कटनी फोरलेन की मंजूरी से जिले को अलग-अलग दिशाओं में बेहतर सड़क संपर्क मिलने की संभावना है।
दमोह-जबलपुर फोरलेन को भी स्वीकृति
सांसद ने बताया कि दमोह-जबलपुर फोरलेन को भी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा छतरपुर-बक्सवाहा से दमोह तक फोरलेन कनेक्टिविटी की दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब उनका अगला संकल्प दमोह-पन्ना फोरलेन को लेकर है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दमोह का आसपास के प्रमुख जिलों से सड़क संपर्क और मजबूत होने की संभावना है।
बुंदेलखंड-महाकौशल के बीच मजबूत होगा सड़क नेटवर्क
दमोह-कटनी फोरलेन परियोजना से बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र के बीच सड़क कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क नेटवर्क से लोगों के आवागमन के साथ व्यापार और माल परिवहन को भी सुविधा मिल सकती है। सड़क संपर्क बेहतर होने से किसानों, व्यापारियों, परिवहन से जुड़े लोगों और आम यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने की संभावना है। इसके अलावा क्षेत्रीय व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
आसपास के क्षेत्रों को भी मिलेगा फायदा
फोरलेन मार्ग बनने से दमोह और कटनी के बीच यात्रा करने वाले लोगों को सीधे तौर पर सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है। सड़क नेटवर्क के विस्तार से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है।
दमोह के विकास में अहम कड़ी
दमोह पहले से सागर, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर और कटनी जैसे प्रमुख क्षेत्रों से सड़क संपर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अलग-अलग दिशाओं में फोरलेन सड़क परियोजनाओं के विस्तार को जिले की कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दमोह-कटनी फोरलेन की मंजूरी के बाद जिले से कटनी की ओर सड़क संपर्क को नया आधार मिलने की उम्मीद है। सांसद राहुल सिंह लोधी ने इसे दमोह संसदीय क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
सांसद बोले- प्रयास जारी रहेंगे
राहुल सिंह लोधी ने कहा कि दमोह की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि दमोह-कटनी फोरलेन के साथ अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने दमोह-कटनी फोरलेन की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना दमोह संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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