दमोह: एयर गन साफ करते समय अचानक हुआ फायर, युवक के पैर में लगे छर्रे, पुलिस कर रही लाइसेंस की जांच

जिले के पटेरा थाना क्षेत्र के बिछुआ गांव में बुधवार रात एयर गन साफ करते समय अचानक फायर होने से 26 वर्षीय युवक घायल हो गया। हादसे में एयर गन से निकले छर्रे युवक के पैर में जा लगे। पैर से खून निकलने के बाद परिजन उसे तत्काल निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया।

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जानकारी के अनुसार बिछुआ निवासी वृंदावन पिता हीरा सिंह लोधी बुधवार रात करीब 10 बजे अपने घर पर एयर गन साफ कर रहा था। इसी दौरान अचानक फायर हो गया। फायर होते ही निकले छर्रे वृंदावन के पैर में जा लगे। अचानक हुई इस घटना से घर में अफरा-तफरी मच गई।फायरिंग के बाद परिजनों ने बिना देर किए उसे निजी वाहन से दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां मौजूद डॉक्टर ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने घायल का उपचार किया। हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया।घटना की सूचना मिलने के बाद पटेरा पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने घायल के बयान भी दर्ज किए हैं। पुलिस द्वारा घटना के दौरान एयर गन के इस्तेमाल और फायर होने के कारणों की जानकारी ली जा रही है।पुलिस यह भी पता लगा रही है कि जिस एयर गन से फायर हुआ, वह लाइसेंसी है या बिना लाइसेंस की। घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार जांच के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।