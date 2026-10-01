अजीब हादसा: अचानक निकल गए चलती बस के दोनों पिछले पहिए, सड़क पर घिसटती रही गाड़ी; 20 यात्रियों की बची जान

शिवपुरी जिले में गुरुवार को NH-46 पर एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। सेसई गांव के पास गुना से ग्वालियर जा रही सवारियों से भरी बस के पिछले हिस्से के दोनों पहिए अचानक निकल गए। पहिए निकलने के बाद बस कुछ दूरी तक सड़क पर घिसटती रही। इस दौरान यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन बस पलटे बिना रुक गई और सभी यात्री सुरक्षित बच गए।

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