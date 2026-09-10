Video: वृंदावन सेक्टर-7 अंडरपास के पास भीषण जाम, रेंगते रहे वाहन

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वृंदावन सेक्टर-7 स्थित रेलवे अंडरपास के पास बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे से भीषण जाम लग गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगने से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। जाम के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शाम के समय यातायात का दबाव बढ़ने से स्थिति और विकट हो गई।

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