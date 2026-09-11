Lucknow News: कई इलाकों में आज रहेगा बिजली संकट

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लखनऊ। बिजली सप्लाई में सुधार कार्य का असर शुक्रवार को कई इलाकों में दिखेगा। विश्वविद्यालय उपकेंद्र के कॉल्विन कॉलेज, शिवधाम बस्ती, हनुमान सेतु मंदिर, टैगोर मार्ग नदवा कॉलेज, सीएसआईआर कॉलोनी, आर्ट कॉलेज, प्रतिभा अपार्टमेंट सहित आसपास सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसी उपकेंद्र के ही बाबा की बगिया, पशुपालन कॉलोनी, अंबिका मार्केट, राम मार्केट, निरालानगर, नई बस्ती सहित आसपास दोपहर 12 से दो बजे तक बिजली बंद रहेगी। पुरनिया पावर हाउस के सेक्टर के व क्यू, उस्मानपुर गांव और सेक्टर एम की बिजली सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बंद रहेगी।