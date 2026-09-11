Lucknow News: चंद्रिका देवी मंदिर के रास्ते नैमिष के लिए चलेंगी दो मिनी बसें

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इस रूट पर करीब 20 साल पहले मिनी बस चलाई जाती थी। समय के साथ सेवा बंद हो गईं। यात्रियों की मांग को देखते हुए लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने हाल ही में फिर से सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए रूट का सर्वे कराने के साथ फिजिबिलिटी जांची गई। पहले सर्वे में रह गईं कमियों को दूर कर लिया गया है। दूसरे सर्वे के बाद अब मिनी बसों को दौड़ाया जाएगा।अभी लखनऊ से हरदोई और सिधौली के रास्ते नैमिषारण्य तक बसों का संचालन होता है। अब नए रूट से मड़ियांव, बीकेटी, मां चंद्रिका देवी मंदिर, सैदापुर होते हुए माल, नेवादा, गोंडवा, हत्याहरण, भैनगांव के रास्ते मिनी बसें नैमिषारण्य पहुंचेंगी। इससे यात्रियों और रोडवेज दोनों को फायदा होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि बसें सुबह करीब छह बजे से चलाने की योजना है।