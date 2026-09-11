Lucknow News: बीबीडी विवि के हॉस्टल की दाल में मिला कीड़ा, तोड़फोड़

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सी-ब्लॉक हॉस्टल में रहने वाले प्रथम वर्ष के छात्र रात आठ बजे खाना खाने कैंटीन में पहुंचे थे। इसी दौरान दो छात्रों की थाली में परोसी गई दाल में मरा कीड़ा मिला। इसकी जानकारी पर सभी छात्र आक्रोशित हो गए और विरोध शुरू कर दिया। मामला बढ़ने पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर पहुंची बीबीडी थाने की पुलिस ने छात्रों को हॉस्टल जाने के लिए कहा। इसके साथ ही हॉस्टल के मुख्य चैनल का गेट बंद कर दिया। इससे छात्र और भड़क गए।प्रो. सतीश चंद्र शर्मा, छात्र कल्याण के डीन और मुख्य प्रॉक्टर प्रो. एसएम कामिल रिजवी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया। विवि प्रशासन की ओर से बताया गया कि बारिश के मौसम में कहीं से कीड़ा भोजन में आ गया होगा।छात्रों संग प्रॉक्टर ने खाया खानामुख्य प्रॉक्टर ने कैंटीन संचालक को तत्काल ताजा भोजन तैयार कराने के निर्देश दिए। करीब 9:30 बजे दूसरा खाना बनाकर छात्रों को परोसा गया। प्रो. डॉ. एसएम कामिल रिजवी ने उनके साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद छात्रों का गुस्सा शांत हुआ। डॉ. रिजवी ने बताया कि कैंटीन संचालक को चेतावनी पत्र जारी किया गया है।