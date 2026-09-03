Video: वृंदावन सेक्टर-6 की सड़कें जर्जर, गड्ढों में तब्दील हुईं

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आवास विकास की महत्वपूर्ण योजना वृंदावन सेक्टर-6 में सड़कों की हालत बेहद खराब है। क्षेत्र की लगभग हर सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर सड़कों के कारण आए दिन महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। लोगों ने संबंधित विभाग से सड़कों की जल्द मरम्मत कराने और गड्ढों को भरवाने की मांग की है, ताकि हादसों पर रोक लग सके।

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