आक्रांता मूर्तियां तोड़ सकते हैं, आस्था और मूल्य नहीं: योगी

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मुख्यमंत्री ने कहा कि योगेश्वर श्रीकृष्ण का जन्म जेल की काल कोठरी के अंधेरे में हुआ लेकिन उन्होंने जीवनभर समाज को प्रकाश का मार्ग दिखाया। उनका जीवन धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के साथ कर्तव्य के पालन का संदेश देता है।योगी ने कहा कि श्रीकृष्ण का विराट व्यक्तित्व हमें कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा देता है। कर्मक्षेत्र में व्यक्ति को खुद को पहचानना चाहिए और जो श्रेष्ठ हो, उसे करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में भ्रम और संशय की स्थिति में गीता का संदेश मार्गदर्शन करता है।मंदिर टूटे, आस्था फिर खड़ी हुईमथुरा-वृंदावन दौरे का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आक्रांता भारत के जनमानस में रची-बसी सनातन आस्था को नहीं मिटा सकते। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि इसे कई बार तोड़ा गया लेकिन हर बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर भी लंबे संघर्ष के बाद आज भव्य स्वरूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर को भी कई बार तोड़ा गया। बाद में देवी अहिल्याबाई होल्कर ने इसका पुनर्निर्माण कराया और आधुनिक दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तमाम झंझावातों के बावजूद भारत आज भी जीवंत और जागृत है और अपनी शाश्वत यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।ब्रज में आज भी रची-बसी हैं कृष्ण की स्मृतियांमुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीकृष्ण की लीलाभूमि ब्रज में आज भी उनकी स्मृतियां रची-बसी हैं। ब्रज की परंपराएं प्रकृति और पशुधन के संरक्षण का संदेश देती हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा करीब पांच हजार वर्षों से होती आ रही है। समारोह में इसके बाद श्रीकृष्ण की लीलाओं और जन्मोत्सव पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। भजन और नृत्य प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। शहर के मंदिरों के साथ-साथ कमिश्नरेट के सभी 53 पुलिस थानों में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य सजावट की गई।