Lucknow News: 261.80 करोड़ से सुधरेगी 15 लाख उपभोक्ताओं की बिजली

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लखनऊ। इस साल भीषण गर्मी के दौरान करीब 15 लाख उपभोक्ताओं को हुए बिजली संकट को देखते हुए बिजली महकमे ने वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए 261.80 करोड़ रुपये के सुधार कार्यों को मंजूरी दे दी है। चार जून को आदेश जारी कर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिजनेस प्लान 2027-28 के तहत शहर में 750 ऐसे चिह्नित जगहों पर नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जहां इस बार सबसे ज्यादा ओवरलोडिंग की समस्या हुई।मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) हरीश बंसल ने बताया कि नए ट्रांसफार्मर लगाने, 33 केवी के नए उपकेंद्रों का निर्माण, मौजूदा उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने और 440 वोल्ट, 11 हजार व 33 हजार वोल्ट की नई बिजली लाइनें बिछाने का काम किया जाएगा। ये सभी सुधार कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे। अमौसी जोन के मुख्य अभियंता राम कुमार के अनुसार, उनके क्षेत्र में उपभोक्ता और दायरा दोनों बढ़ने के कारण इस गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सुधार कार्यों को तत्काल शुरू कराया जा रहा है।गोमतीनगर : 96 करोड़अमौसी : 75 करोड़जानकीपुरम : 46 करोड़लखनऊ मध्य : 44.80 करोड़विवरण कार्य की संख्या खर्च (लाख रुपये)नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना 127 1633.6633 केवी लाइन सुधार 6 1428.26नई एबीसी एलटी लाइनें 47 469.2711 केवी लाइन सुधार 13 394.9433 केवी उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ोतरी 3 259.70पुराने ट्रांसफार्मरों क्षमता बढ़ोतरी 29 234.97अमौसी जोन के मुख्य अभियंता राम कुमार ने बताया कि रविवार को एफसीआई का दूसरा नया उपकेंद्र सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। इसकी 33 केवी विद्युत लाइन को नो-लोड पर चार्ज कर दिया गया है। इस उपकेंद्र पर पांच एमवीए के दो पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। अगले दो दिनों के भीतर इस नए उपकेंद्र से क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति मिलनी शुरू हो जाएगी।