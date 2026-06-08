फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   261.80 crore rupees will improve the electricity supply of 15 lakh consumers

Lucknow News: 261.80 करोड़ से सुधरेगी 15 लाख उपभोक्ताओं की बिजली

Sun, 06 Sep 2026 03:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
261.80 crore rupees will improve the electricity supply of 15 lakh consumers
एफसीआई का दूसरा उपकेंद्र चालू करने वाले कर्मचारी।  - फोटो : संवाद

विज्ञापन
लखनऊ। इस साल भीषण गर्मी के दौरान करीब 15 लाख उपभोक्ताओं को हुए बिजली संकट को देखते हुए बिजली महकमे ने वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए 261.80 करोड़ रुपये के सुधार कार्यों को मंजूरी दे दी है। चार जून को आदेश जारी कर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिजनेस प्लान 2027-28 के तहत शहर में 750 ऐसे चिह्नित जगहों पर नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जहां इस बार सबसे ज्यादा ओवरलोडिंग की समस्या हुई।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) हरीश बंसल ने बताया कि नए ट्रांसफार्मर लगाने, 33 केवी के नए उपकेंद्रों का निर्माण, मौजूदा उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने और 440 वोल्ट, 11 हजार व 33 हजार वोल्ट की नई बिजली लाइनें बिछाने का काम किया जाएगा। ये सभी सुधार कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे। अमौसी जोन के मुख्य अभियंता राम कुमार के अनुसार, उनके क्षेत्र में उपभोक्ता और दायरा दोनों बढ़ने के कारण इस गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सुधार कार्यों को तत्काल शुरू कराया जा रहा है।
विज्ञापन







जोनवार मिला बजट (रुपये में)



गोमतीनगर : 96 करोड़

अमौसी : 75 करोड़



जानकीपुरम : 46 करोड़

लखनऊ मध्य : 44.80 करोड़






लखनऊ मध्य में प्रस्तावित कार्य

विवरण कार्य की संख्या खर्च (लाख रुपये)

नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना 127 1633.66



33 केवी लाइन सुधार 6 1428.26

नई एबीसी एलटी लाइनें 47 469.27



11 केवी लाइन सुधार 13 394.94

33 केवी उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ोतरी 3 259.70



पुराने ट्रांसफार्मरों क्षमता बढ़ोतरी 29 234.97






एफसीआई का नया उपकेंद्र चालू







अमौसी जोन के मुख्य अभियंता राम कुमार ने बताया कि रविवार को एफसीआई का दूसरा नया उपकेंद्र सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। इसकी 33 केवी विद्युत लाइन को नो-लोड पर चार्ज कर दिया गया है। इस उपकेंद्र पर पांच एमवीए के दो पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। अगले दो दिनों के भीतर इस नए उपकेंद्र से क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति मिलनी शुरू हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed