Lucknow News: कान्हा के जन्म पर छाया उल्लास, गूंजा नंद घर आनंद भयो

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गोकुल की गलियों में घूमे कान्हा, डिजिटल झांकियों ने खींचा ध्यान अमीनाबाद रोड स्थित न्यू गणेशगंज में मित्तल परिवार की ओर से चार से नौ सितंबर तक छह दिवसीय श्रीकृष्ण जन्मोत्सव एवं डिजिटल मूविंग झांकियों का आयोजन हो रहा है। शुक्रवार को श्रीकृष्ण के गोकुल भ्रमण का प्रसंग जीवंत किया गया। बाल सखाओं के साथ निकले कान्हा मेले की रौनक देखते, दुकानों पर खरीदारी करते और झूलों व खेल-तमाशों का आनंद लेते नजर आए। झांकी संयोजक अनुपम मित्तल के अनुसार लाइट एंड साउंड इफेक्ट और स्वचालित मूर्तियों से पौराणिक प्रसंगों को जीवंत रूप दिया गया है। सावन में झूला झूलते राधा-कृष्ण, बाबा अमरनाथ, हनुमान जी के हृदय में राम-सीता, मदारी के खेल और माखन चोरी के बाद कन्हैया को दौड़ाती मां यशोदा की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। करीब 20 फुट ऊंचे शिवलिंग से गंगा अवतरण का दृश्य सेल्फी कार्नर के रूप में लोगों को लुभा रहा है।फूलों के बंगले में सजे श्याम, 101 किलो मेवा मिल्क केक कटाबीरबल साहनी मार्ग स्थित श्री श्याम मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देशी-विदेशी फूलों से मंदिर को फूल बंगला का स्वरूप दिया गया। झालरों और गुब्बारों से सजावट की गई। भगवान को 56 भोग अर्पित किया गया और जन्मोत्सव की खुशी में 101 किलो मेवा मिल्क केक काटा गया। विधायक डॉ. नीरज बोरा ने दर्शन-पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की।1008 तीर्थों के जल से अभिषेक, 256 भोग से सजा कान्हा का दरबारसुशांत गोल्फ सिटी स्थित इस्कॉन मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र के जयघोष और राधा-कृष्ण के भव्य श्रृंगार के बीच श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। मंदिर अध्यक्ष अपरिमेय श्याम प्रभुजी के निर्देशन में दिनभर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। श्री श्री राधा रमण बिहारी जी का दूध, दही, घी, शहद और 1008 तीर्थों के जल से अभिषेक किया गया। वृंदावन के कारीगरों की तैयार जरी-मोती जड़ित पोशाक से श्रृंगार कर 256 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव समेत गणमान्य लोग पहुंचे। लाखों भक्तों ने ऑनलाइन दर्शन किए।यहां भी हुए कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन- चौक स्थित श्री द्वारिकाधीश मंदिर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। मंदिर में कृष्ण जी की छठी उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्यपाल ने भगवान को छप्पन भोग अर्पित किया। आयोजक उत्तम कपूर, सुनील खन्ना, संदीप सोंधी, अनुराग मिश्रा, मनीष गुप्ता और अमित टंडन मौजूद रहे।- भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और शिक्षक दिवस श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। सुजान सभागार में विद्यार्थियों ने कृष्ण भक्ति के भजन प्रस्तुत किए और गुरुजनों के प्रति सम्मान जताया। कुलपति प्रो. मांडवी सिंह और कुलसचिव एसपी सिंह ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं।- ट्रांस गोमती माहेश्वरी समाज की ओर से माहेश्वरी भवन में ‘एक शाम कान्हा के नाम’ समारोह उल्लास से मनाया गया। बेबी काव्या और अरनव ने राधा-कृष्ण का रूप धरा। विकास माहेश्वरी, संजीव माहेश्वरी, रवींद्र गांधी, अंशु, गिरधारी सोमानी, रतन चंद्र गुप्ता, मनोज माहेश्वरी, नंद किशोर लाहोटी सहित 200 से अधिक लोग शामिल हुए।- 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तिमय कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक पीएसी आलोक सिंह रहे। समारोह में राज्यसभा सांसद बृजलाल, पुलिस महानिदेशक रेलवे/जीआरपी प्रकाश डी, एडीजी पावर कॉर्पोरेशन डॉ. रामकृष्ण स्वर्णकार, आईजी पीएसी डॉ. प्रीतिंदर सिंह, डीआईजी किरीट राठोड़, डीआईजी मो. इमरान, सेनानायक अमित कुमार और सेवानिवृत्त डीजीपी डॉ. सूर्य कुमार शुक्ल समेत अधिकारी व परिजन मौजूद रहे। मध्यरात्रि में कृष्ण जन्म पर पूजन-आरती के बाद प्रसाद बांटा गया।- नाका हिंडोला थाने में विशेष सजावट के बीच भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। यहां हवालात खोलकर श्रीकृष्ण की झांकी सजाई गई, जो आम लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही।- सनातन धर्म मंच की ओर से इमार गोमती ग्रीन में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सोसाइटी के लोगों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की। श्रीकृष्ण-राधा की वेशभूषा में बच्चों ने आकर्षण बढ़ाया।- आलमबाग के रामप्रसाद खेड़ा स्थित खाटू श्याम मंदिर में भगवान का दरबार सजाया गया। राधा-कृष्ण की वेशभूषा में पहुंचे बच्चों ने उत्सव में अलग रंग भर दिया। नृत्य प्रतियोगिता में भक्ति और प्रतिभा का सुंदर संगम दिखाई दिया।- बांसमंडी चौराहा स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन के साथ भजन-कीर्तन किया। आलमबाग कोतवाली स्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर में विशेष सजावट की गई। कोतवाली के बाहर लगे मेले में बच्चों और परिवारों की चहल-पहल रही।- अहिमामऊ स्थित श्री बांके बिहारी स्वातिक सिटी में आयोजित समारोह में श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतगुरु आचार्य देवमुरारी बापू ने भगवान के जन्म के कारणों पर प्रकाश डाला। डॉ. शशिकांत तिवारी व सहयोगियों ने व्यवस्था संभाली।- अलीगंज स्थित श्री पंचमुखी हनुमान जी गुलाचीन मंदिर में महापौर सुषमा खर्कवाल ने बाल गोपाल को झूला झुलाया। दही हांडी उत्सव में बच्चों ने हिस्सा लिया।- पंतनगर स्थित शिव मंदिर में भजन संध्या और जन्मोत्सव में देर रात तक श्रद्धालु भक्ति में डूबे रहे। पंतनगर सांस्कृतिक समिति के आयोजन में संस्कृति एवं सूचना विभाग के सांस्कृतिक दल प्रमुख राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने टीम के साथ भजन प्रस्तुत किए। पार्षद उमेश चंद्र सनवाल, समिति महामंत्री पूरन नयाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकुल चंद्र उप्रेती समेत पदाधिकारी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।- लालकुआं स्थित ठाकुरजी रामजानकी मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। रामगोपाल विद्यांत रोड स्थित मंदिर में आचार्य पं. संतोष उपाध्याय ने अभिषेक कराया। ट्रस्ट अध्यक्ष महेश प्रसाद साहू ‘दद्दू’, साहू, मनीष साहू, विजय साहू, मीना साई समेत सैकड़ों भक्त मौजूद रहे।- निगोहां थाना परिसर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। पूर्व प्रधान अजय सिंह, सुरेंद्र दीक्षित, दीनू बाजपेई, विकास सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित सिंह समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और सैकड़ों लोग मौजूद रहे।