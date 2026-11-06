Video: दीपावली की खरीदारी के बीच चौक में लगा लंबा जाम, वाहनों के शोर से लोग परेशान

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चौक इलाके में दीपावली के बाजार के चलते सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। लंबा जाम लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर चारों ओर वाहनों की कतार और हॉर्न का शोर सुनाई दे रहा है। खास बात यह है कि पास में ही चौक कोतवाली है, इसके बावजूद जाम की स्थिति बनी हुई है। थोड़ी दूर पर लगे दीपावली बाजार में भी वाहनों की भीड़ से जाम जैसे हालात हैं।

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