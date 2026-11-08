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दिवाली: लखनऊ में जमकर आतिशबाजी, धुंए की वजह से बिगड़ी शहर की हवा

Mon, 09 Nov 2026 12:20 AM IST
Vijay Singh Pundir
Vijay Singh Pundir Vijay Singh Pundir
Updated Mon, 09 Nov 2026 12:20 AM IST
Extensive fireworks in Lucknow; city's air quality deteriorates due to smoke
दिवाली: लखनऊ में जमकर आतिशबाजी, धुंए की वजह से बिगड़ी शहर की हवा
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