{"_id":"6af0c489a0436fa5740fdc63","slug":"video-extensive-fireworks-in-lucknow-citys-air-quality-deteriorates-due-to-smoke-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिवाली: लखनऊ में जमकर आतिशबाजी, धुंए की वजह से बिगड़ी शहर की हवा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिवाली: लखनऊ में जमकर आतिशबाजी, धुंए की वजह से बिगड़ी शहर की हवा

Vijay Singh Pundir

Updated Mon, 09 Nov 2026 12:20 AM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 12:20 AM IST







Link Copied



दिवाली: लखनऊ में जमकर आतिशबाजी, धुंए की वजह से बिगड़ी शहर की हवा

विज्ञापन