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Video: ट्रिपल हत्याकांड के आरोपी के पक्के मकान पर भी चला बुलडोजर

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 09:54 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 09:54 PM IST







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लखनऊ के सहादतगंज स्थित ब्राह्मणी टोला में ट्रिपल हत्याकांड के आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकान पर एलडीए की कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण वाले हिस्से को गिराने के बाद अब प्राधिकरण ने बुलडोजर से पक्का मकान भी ढहा दिया। ... और पढ़ें

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