यूपी: कैश लेकर लखनऊ आने वाले कूरियरों की रेकी करने वाला गिरफ्तार, ऑटो चलाने के दौरान जुटाई थी जानकारी

गुजरात से लखनऊ आने वाले कारोबारियों के कैश कूरियरों की रेकी कर गिरोह के सदस्यों को जानकारी देने वाले अमृतलाल पाल को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। वह कूरियरों के आने-जाने का समय, रास्ते और उनके ठिकानों की जानकारी जुटाकर गिरोह तक पहुंचाता था। इसके बदले उसे लूट की रकम में हिस्सा मिलता था।

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एसटीएफ के मुताबिक अमृतलाल पहले गुजरात से लखनऊ आने वाले कारोबारियों के कूरियरों को अपनी ऑटो से लाने-ले जाने का काम करता था। इसी दौरान उसे कूरियरों की आवाजाही और उनके इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की जानकारी हो गई थी। अधिक रुपये कमाने के लालच में उसने सौरभ यादव और दिनेश चंद्र यादव से संपर्क किया। इसके बाद तीनों ने मिलकर लूट की योजना बनाई।अमृतलाल कूरियरों की पहचान और उनकी गतिविधियों की जानकारी गिरोह को देता था। उसकी सूचना पर गिरोह के सदस्य चारपहिया वाहन से कूरियरों को टक्कर मारकर गिराते थे। इसके बाद लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर पिस्टल का भय दिखाकर नकदी लूट लेते थे। अमृतलाल मूलरूप से प्रतापगढ़ का रहने वाला है। वर्तमान में वह गोमतीनगर में रह रहा था।